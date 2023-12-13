今回、Ray WEB編集部はヒモ彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・ちひろには彼氏に不満があって……？ 原案：Ray WEB編集部脚本：小野慧音作画：ティム 人気の漫画一覧はこちらあわせて読みたい💖友だちの浮気相手は見覚えのある腕時計をしていて…問い詰められた友だちは豹変！？・前編