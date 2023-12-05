BTSのRM、JIMIN、Ｖ、JUNG KOOKの兵役問題が連日話題に上るなか、所属事務所BIGHIT MUSICが正式に彼らの入隊に関するコメントを発表した。【写真】JIN、突然の“水着ショット”にメンバーも困惑BIGHIT MUSICは本日（5日）、ファンプラットフォームWeverse（ウィバース）に4人のメンバーの入隊に関する案内文を掲載。「RM、JIMIN、V、JUNG KOOKは兵役の義務を履行するため陸軍現役兵として入隊する。RM、Vはそれぞれの手続きに従っ