カズこと三浦知良と永田滉太朗が所属するポルトガル2部のオリヴェイレンセ。18歳のアンジェロ・シルヴァが交通事故で亡くなったと訃報を伝えた。【関連記事】カズに負けない！現役でプレーする40代の「超懐かし選手」6名『Record』によると、彼はバイク事故を起こしたそうで、地元の消防関係者は「心肺停止になり、その場で死亡が確認された」と話しているという。