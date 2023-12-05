漫画家・青山剛昌さんのふるさとである鳥取県と京阪神を結ぶ、特急スーパーはくと号。その1編成が青山剛昌さんの代表作の一つ「名探偵コナン」のキャラクターで装飾され、2023年12月3日(日)より運行を開始。企画の経緯や見どころを鳥取県の広報担当者に聞いた。【画像】コナン君、蘭ちゃん、おなじみのキャラクターがいっぱい！■作中でおなじみの主要キャラクターたちが勢ぞろい！「スーパーはくと名探偵コナン号」の車体は、コナ