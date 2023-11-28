俳優の二階堂ふみさんは11月27日、自身のInstagramを更新。太ももがあらわになった姿を披露し、反響を呼んでいます。【実際の投稿：二階堂ふみ、太ももがギリギリまで露出した姿に反響】「太もも！太もも！」二階堂さんは「原色美女図鑑」とつづり、2枚のソロショットを投稿。1枚目にボーダー柄のトップスと茶色いミニスカートを着用した姿を掲載しました。太ももがギリギリまで露出しており、とても美しく色っぽい雰囲気です。フ