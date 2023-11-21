侍ジャパンで「アジアプロ野球チャンピオンシップ」優勝メンバーとなった巨人の２メートル超・秋広優人内野手（２１）が２１日、オプトアウトを行使した師匠・中田翔内野手（３４）とのやりとりを明かした。戦いを終えた秋広は休む間もなくジャイアンツ球場で自主トレを行った。初招集となった日本代表では４戦中２戦に出場し６打数無安打と悔しい結果になったが、「すごいメンバーと、ジャパンのユニホームを着て優勝できた。
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