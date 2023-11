イーロン・マスク氏率いる航空宇宙企業のSpaceXが日本時間2023年11月17日(金)22時に宇宙船「スターシップ」の2回目の飛行試験を行うと発表しました。- SpaceX - Launcheshttps://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-2SpaceX’s second Starship and Super Heavy flight test cleared for launch - The Vergehttps://www.theverge.com/2023/11/15/23873201/spacex-starship-faa-approval-super-heavy-laun