兵役中のBTS・JINの美談が話題になっている。【写真】兵役中のBTS・JIN、痩せて凛々しく最近、とあるオンラインコミュニティには「ご飯をよくおごってくれる綺麗なJIN」というタイトルの文章が上がった。その投稿の作成者は、訓練所を修了した甥の言葉を借りて「JINが軍隊で“ご飯をよくおごってくれる綺麗なJIN”と呼ばれている」と述べた。続けて「週末に（軍隊に）フードトラックがくれば、キム・ソクジン（JINの本名）助教がお