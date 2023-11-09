鹿児島県全域を担当区域とし、自衛隊の総合窓口として活動する「鹿児島地方協力本部」は11月7日、公式X（Twitter）にて11月11日・12日に開催される「海上自衛隊の掃海艇一般公開」の告知を行いました。しかし、その内容に「早口言葉すぎる」「目がチカチカする」といった総ツッコミが寄せられています。……これは一体？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】鹿児島地本の投稿を見てみると、以下のような内容が。