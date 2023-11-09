人気VTuberの叶（かなえ）が最もジーンズが似合う有名人を決定する『第40回ベストジーニスト2023』次世代部門を受賞し9日、都内で行われた発表会に登壇した。【動画】VTuber初の快挙に喜び！『ベストジーニスト』賞への喜びを語ったにじさんじ・叶叶は、にじさんじ所属ライバー。突然天使の如く舞い降りてきた超癒し系男子。そして猫のクッションを両手で抱っこしている。話し方もふわふわしている。 学生のように見えるが普段