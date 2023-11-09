台湾の与党・民進党の立法委員（日本の「国会議員」に相当）である趙天麟氏（50）と中国国籍の女性との不倫スキャンダルが連日現地メディアで報じられ、大騒ぎとなっている。美女と水着姿で肩を寄せ合う趙氏の姿や、日本旅行中にお台場で撮影したと見られる、観覧車内で薄目を開けながら女性とディープキスに耽る趙氏の様子など、2人の生々しい不倫写真が数十枚もメディアに流出しているのだ。【写真4枚】不倫女性とキスをする趙