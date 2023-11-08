増加する熟年離婚熟年離婚は年々増加傾向にある。厚生労働省の調査によれば、2020年における熟年離婚の割合は21.5%となり過去最高となっているようだ。一方で、一般社団法人クオーレの調査においては、熟年離婚をして後悔しているケースはわずか8.9%とある。Photo by iStockだが、そんなアンケートの結果とは裏腹に熟年離婚を激しく後悔している人もいる。今回は、熟年離婚をして後悔することとなった啓二さん（59歳・男性）の話を