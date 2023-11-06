5日に行われた南米最強クラブを決めるコパ・リベルタドーレス決勝。ボカ・ジュニオルスはフルミネンセに1-2で敗れて準優勝に終わった。『Publimetro』によれば、ボカが決勝に負けた後、23歳のファンが自ら命を絶つ悲劇が起きたという。Sucedió en Argentina.Hincha del Club Boca Juniors se SU1CID4 por no soportar la derrota de su equipo.La madre llorando relata que le encontró sin vida en su cama.Antes de s