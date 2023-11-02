ダイハツ唯一の5万台超えに執筆：Naojiro Onuki（大貫直次郎）部品や材料の供給不足が徐々に軽減し、生産体制が回復基調に乗りつつある日本の自動車メーカー。2023年10月の新車販売は、その傾向が数値となって表れた。【画像】好調「タント」新型Nボックスが迫る【デザイン/内装を比べる】全30枚10月の軽自動車の新車販売台数は、同4.7％増の15万4528台と3か月連続でのプラス。タント（写真）が好調なダイハツが、2023年10月