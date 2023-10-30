ブラジル西部マットグロッソ・ド・スル州ボニートを流れるスクリウ川（Sucuri River）で今月中旬、体長4〜5メートルほどのオオアナコンダ（Green anaconda）がイノシシを締め付け、呑み込む光景が捉えられた。ブラジルのニュースメディア『Metrópoles』などが伝えたが、テックインサイト編集部では動画を撮影したツアーガイドの男性に話をうかがった。【この記事の動画を見る】ブラジル西部マットグロッソ・ド・スル州に住む