ブラジル西部マットグロッソ・ド・スル州ボニートを流れるスクリウ川（Sucuri River）で今月中旬、体長4〜5メートルほどのオオアナコンダ（Green anaconda）がイノシシを締め付け、呑み込む光景が捉えられた。ブラジルのニュースメディア『Metrópoles』などが伝えたが、テックインサイト編集部では動画を撮影したツアーガイドの男性に話をうかがった。【この記事の動画を見る】ブラジル西部マットグロッソ・ド・スル州に住む
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. きゃりーぱみゅぱみゅ 本名公開
- 2. 客が来ず 京都のホテルで明暗か
- 3. インドネシア「ガラスの橋」崩落
- 4. レースで選手死亡「先導車」なし
- 5. 名倉潤、13歳娘にスカウト殺到
- 6. 加賀まりこ SMAP問題をぶっ込む
- 7. 有吉 渋谷で「バカ騒ぎ」はクズ
- 8. 高1発見 誘拐容疑で岩手の男逮捕
- 9. ひき逃げで子死亡 生放送で訴え
- 10. 熊を駆除 ハンターの特定行為も
- 1. レースで選手死亡「先導車」なし
- 2. 高1発見 誘拐容疑で岩手の男逮捕
- 3. 熊を駆除 ハンターの特定行為も
- 4. 客を乗せた自動運転カートが事故
- 5. 16歳発見 9月末まで男の自宅に?
- 6. 渋谷ハロウィーン 人が集った訳
- 7. 元自衛官に聞く「治安」の調べ方
- 8. 人身事故…葬儀社明かす驚き事実
- 9. 自販機で飲料買えず…不便な中国
- 10. 池袋暴走事故の遺族に殺害予告
- 1. ひき逃げで子死亡 生放送で訴え
- 2. 親の死後 スマホロックが問題に
- 3. 第2の人生は出家、選ぶ人増加か
- 4. 塾のカバン 学力レベルが分かる?
- 5. LINE使えなくなる? スルーに注意
- 6. 配達員がバックレ アイドル怒り
- 7. 浜松の切り付け 逃走中の男逮捕
- 8. ＩＰＥＦ合意へ連携強化＝西村経産相、…
- 9. 保守団結の会「対中政策を根本的な見直…
- 10. 萩生田氏、旧統一教会巡る長妻氏の発言…
- 1. インドネシア「ガラスの橋」崩落
- 2. 母が息子2人の追い出しで勝訴 伊
- 3. 「処刑」ロシア軍、兵士に脅しか
- 4. ゴーン被告に自宅退去命令 控訴
- 5. 兵士に「何様」農民怒り爆発 北
- 6. トランプ氏 入国禁止措置の考え
- 7. 中国 ぬいぐるみの売上げ大幅増
- 8. バスの座席全倒し 韓国の迷惑客
- 9. 米ドラマ「フレンズ」俳優が急死
- 10. 一晩中ガザに空爆「恐ろしい夜」
- 1. 客が来ず 京都のホテルで明暗か
- 2. 崩壊寸前 7割超の病院が赤字の訳
- 3. ドラフト指名漏れから一流企業へ
- 4. 日本で「餓死者」が出る理由は
- 5. 前住民の自殺 知らず契約し裁判
- 6. 「働かないおじさん」量産の原因
- 7. 姉妹で家相続 売却拒みドロ沼へ
- 8. 渋谷ハロウィン 外国人の見方は?
- 9. 高級旅館「人手不足」解消の秘策
- 10. 羽田に関東初 トミカ公認自販機
- 1. EVの無料充電場 誰が電気代払う?
- 2. 横断歩道で一時停止しない県
- 3. 今売れてるスマホ TOP10を発表
- 4. GeForce RTX 3080の性能を徹底検証する…
- 5. 創って学ぼうプログラミング 第44回 M5…
- 6. アウトドアや外出先で。突然の「挽きた…
- 7. シチズン2020年秋冬の時計新製品を実機…
- 8. PFU「HHKB Studio」発表会！ハイエンド…
- 9. Telegramが「アプリストアのガイドライ…
- 10. ドコモの新料金プラン 徹底解説
- 1. 日本S オリックスが「8点返し」
- 2. 岡田監督 審判団に怒りの表情
- 3. 圧巻の遠藤航 地元メディア感嘆
- 4. 岡田監督 審判の説明に「初耳」
- 5. ラグビーW杯 南ア優勝に粋な祝福
- 6. ラグビー豪 エディー監督辞任へ
- 7. 由伸 日本ラスト登板の可能性
- 8. レアル・ベリンガム ガビに怒り
- 9. バウアーの荷物整理に「泣いた」
- 10. 巨人指名の夜 泉口が明かす本音
- 1. きゃりーぱみゅぱみゅ 本名公開
- 2. 名倉潤、13歳娘にスカウト殺到
- 3. 加賀まりこ SMAP問題をぶっ込む
- 4. 有吉 渋谷で「バカ騒ぎ」はクズ
- 5. 45歳 小西真奈美の近影に驚く声
- 6. 有吉 山崎まさよしの騒動に言及
- 7. 有吉のひと言に紅白スタッフ困惑
- 8. 舞台で「初代ジャニーズ！」物議
- 9. 叶姉妹、意外なギャラ決定方法
- 10. 京本大我 一人旅でトラブル発生
- 1. ユニクロ神パンツ 着こなすコツ
- 2. 発想力に驚き DAISO神グッズ6選
- 3. 無銭飲食 男性との悲惨デート
- 4. 台風の夜 義母巻き込んだ夫の嘘
- 5. 嘘をつく姑 責められた嫁が反撃
- 6. 夫の単身赴任中に離婚決断した訳
- 7. 元彼からSNSでDM 内容に怒り
- 8. チーズハンバーグ 都内の名店5選
- 9. 白黒以外で演出「品のいい配色」
- 10. モテ確実? 大人のショートヘア