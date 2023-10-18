¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«¿æ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¹©Äø¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¡Ë¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÇ¯ÂåÊÌ¡È¼«¿æ¡É¤ÎÄêµÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢20Âå¤Î4³ä¶¯¤¬¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¹©Äø¤ò¡È¼«¿æ¡É¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥ó¥Á¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡Ä¡Ö¼«¿æ¡×¤À¤È»×¤¦Ä´ÍýÊýË¡¤Ï¡©Ä´ºº¤Ï2023Ç¯9·î¤Ë