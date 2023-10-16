元「King＆Prince」（キンプリ）の岸優太さんが2023年10月15日、元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が創業した「TOBE」のYouTubeライブに出演。同じく元キンプリで7月にTOBEに加入していた平野紫耀さん、神宮寺勇太さんと合流し、新グループ「Number＿i」を結成したと発表した。キンプリファンからX（旧ツイッター）で悲鳴が上がっている。「れんかいが可哀想でならない」この日の配信では、新グループ結成発表のほか、岸さんが