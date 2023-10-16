平壌の金日成広場に登場した巨大な国旗＝21年9月（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は16日、日本が2026年度の配備開始を目指す国産長射程ミサイルの全種類の配備時期を前倒しできないかどうか検討していることを非難する論評を出した。「再侵略のための軍事的な動きが極めて重大な段階に入ったことを物語っている」と主張した。論評は、日本は軍事的な野望を実現させるために米国の覇権戦略に積極的に便
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