昔は白かった!? タイヤが黒色になった理由とは？道路を走っているクルマたちに目をやると、どのクルマも黒いタイヤを履いていて、それ以外の色はまったく見当たりません。タイヤの色といえば「黒」という認識が当たり前となっていますが、そもそもなぜタイヤの色は黒いのでしょうか。なぜクルマのタイヤは「黒色」なの？ 他の色はないの？【画像】「えっ…！」 これが今すぐ交換すべき「危険なタイヤ」です（19枚）現在、公