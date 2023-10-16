ジャニーズ事務所の性加害問題について、連日報道が続いています。そうした中、高貴で麗しいイメージがあるクラシック音楽界も、似たような闇を抱えていることをご存知でしょうか。前編記事『「もっと子宮を感じて歌ってごらん」…華やかなクラシック音楽業界のウラで蔓延している、セクハラ・性加害の「深すぎる闇」』に続き、その実態をお届けします。photo by istock「自分のレッスンを受けてみないか？」クラシック音楽界の性