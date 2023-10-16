ライオンズ一筋18年の大田卓司氏…13年目に広岡監督が就任西鉄・太平洋・クラウン・西武とライオンズ一筋18年、勝負強い打撃で活躍した大田卓司氏。身売りが続いた福岡時代は“貧乏球団”の悲哀を味わうも、埼玉・所沢移転で1979年に誕生した新生・西武ライオンズは、施設面、食事面ともに満足するものだった。そして、1981年10月に「管理野球」が代名詞の広岡達朗監督が就任。「必殺仕事人」の異名を取った大田氏は、1983年対巨