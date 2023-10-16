Number_i（平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太）週刊女性PRIME

平野紫耀らが結成した「Number_i」のロゴ、SNSでパクリ疑惑指摘も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 平野紫耀らの新グループ「Number_i」について週刊女性PRIMEが伝えた
  • SNS上で、グループのロゴがThe BONEZのものに激似だと指摘されているそう
  • 「デザイナーはそれでいいのか…？」といった声が上がっているという

◆「Number_i」結成発表で、ロゴも公開

>

◆激似と話題の「TheBONEZ」のロゴ

「TheBONEZ」公式HP

記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 新型軽vs中古高級車 どちらが得?
  2. 2. 元女子アナの堕落した休日が話題
  3. 3. 人が住む家を強制解体…住人激怒
  4. 4. 未練タラタラ 優樹菜投稿に辛辣
  5. 5. DASH重大発表は肩透かし? 話題
  6. 6. 巨人戦力外 女優の妻がSNSで言及
  7. 7. Number_iのロゴ パクリ疑惑指摘
  8. 8. 貯金成功者が100均で買わない3つ
  9. 9. バウアー 国内球団で争奪戦へ
  10. 10. 粗品 女性モデルに「黙れタコ」
  1. 11. 再び「国旗立て」韓国代表に物議
  2. 12. TBS駐車場に先客 相手に有吉怒り
  3. 13. 増殖? セカンドパートナーの実態
  4. 14. ワグネル プーチン氏に無能発言
  5. 15. 台湾人観光客 注意され不満投稿
  6. 16. Amazon感謝祭で人気の商品TOP10
  7. 17. 「死後離婚」を選ぶ妻が増加か
  8. 18. 水没車から遺体 子4人は7〜12歳
  9. 19. 元NGTの「夜の勝負の仕方」絶賛
  10. 20. イスラエル外務省「恥を知れ」
  1. 1. 人が住む家を強制解体…住人激怒
  2. 2. 増殖? セカンドパートナーの実態
  3. 3. ワグネル プーチン氏に無能発言
  4. 4. 水没車から遺体 子4人は7〜12歳
  5. 5. 不同意性交か 自称ラッパー逮捕
  6. 6. 中3少女 電動キックボードで暴走
  7. 7. 障害者虐待で通報も市が受理拒否
  8. 8. 中東テロ 第三次世界大戦の懸念
  9. 9. 死ぬ覚悟は? 消防署員に質問
  10. 10. 頭の痛いグリーン車タダ乗り問題
  1. 11. 肺に穴…クマ襲撃で被害男性告白
  2. 12. 水没車両から子4人含む5人の遺体
  3. 13. 大川隆法氏を変えた? 女性の正体
  4. 14. 介護施設で29歳脅した? 87歳逮捕
  5. 15. 佳子さま ハードな公務に本音は
  6. 16. 死去した伝説の刑事 驚愕のエピ
  7. 17. 市課長からバカ 被害職員は休職
  8. 18. 「盗用です」　身に覚えのないDMと戦う…
  9. 19. 本物みたい 代替肉に中学生驚き
  10. 20. 障害者虐待の通報 市が受理拒否
  1. 1. 石原慎太郎氏の豪邸 すでに売却?
  2. 2. 札幌、34年五輪招致は「絶望的」
  3. 3. 「池江選手の体使って」批判殺到
  4. 4. 岸田首相遊説で厳重警戒＝参院補選、聴…
  5. 5. 首相の補選応援 蓮舫氏が批判
  6. 6. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  7. 7. 衆院補選・長崎４区、自民やや先行…参…
  8. 8. 衆参2補選、自民苦戦　徳島・高知で野…
  9. 9. 政府の経済対策「期待できる」２１％、…
  10. 10. 木原防衛相が「自衛隊」使い、支持訴え
  1. 11. 東京・御蔵島村長選　徳山氏が初当選
  2. 12. 地方公務員の多様な働き方議論＝総務省…
  3. 13. 岸田内閣の支持率34％　発足以来“最低…
  4. 14. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  5. 15. 与野党、支持拡大訴え＝衆参２補選、ラ…
  6. 16. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  7. 17. 自分の可能性 たった2分で診断
  8. 18. 菅首相が創価学会と米国大統領選「両睨…
  9. 19. 物価高対策に所得税減税「必要」63％
  10. 20. 癒着・損保ジャパンに金融庁が立ち入り…
  1. 1. 台湾人観光客 注意され不満投稿
  2. 2. イスラエル外務省「恥を知れ」
  3. 3. タイで「ガチニッポン」ブーム?
  4. 4. ウィリアム皇太子の回答に爆笑
  5. 5. 黒柳徹子が取材で日中関係に言及
  6. 6. ハマス司令官、空爆で死亡か
  7. 7. 娘の髪を掃除機で結ぶ動画に反響
  8. 8. 自衛超えた 中がイスラエル批判
  9. 9. NY 年に「1.6mm」ずつ沈んでる?
  10. 10. ハマス・イスラエル 偽情報横行?
  1. 11. イスラエル側「次の局面は間近」
  2. 12. 米で金環日食が観測され「鳥肌」
  3. 13. ハマスが妨害? 住民避難進まず
  4. 14. 米大統領 イスラエル訪問協議か
  5. 15. イスラエル南部 空襲警報相次ぐ
  6. 16. 記者死亡 映像に砲弾発射の瞬間
  7. 17. パレスチナ支持の大規模デモ 英
  8. 18. 手抜き工事が横行 北の農村住宅
  9. 19. 韓国ドラマ 不適切と苦情が殺到
  10. 20. 中外相がイスラエルの行動に言及
  1. 1. 金持ちと貧乏 行動の決定的違い
  2. 2. パチンコ業界が壊滅的な打撃
  3. 3. 「働かないおじさん」増加の実態
  4. 4. 貧困急増 日本のキツすぎる実態
  5. 5. ちいかわ 阪急の鉄道模型を発売
  6. 6. 儲かりやすい? 「歯医者」の実態
  7. 7. 大学院卒業も安月給 昼は白米
  8. 8. バツイチ子持ちの51歳同士が晩婚
  9. 9. ディズニーの乗り物で驚きの結果
  10. 10. 平均月17万円 リアルな年金事情
  1. 11. ヤマトパート「全員クビ」に不満
  2. 12. 残業楽しい...危険な体のサイン
  3. 13. 未来の職場はVR? 新時代の働き方
  4. 14. トヨタ ライズHVの注文取り消し
  5. 15. 有名ホテルを顔パスで使えたのに…41歳…
  6. 16. 近親相姦はなぜいけない？意外と説明で…
  7. 17. 日本は｢医師しかできない仕事｣が多す…
  8. 18. 65歳妻の隠しごとに夫が唖然
  9. 19. 為替相場　　16日（日本時間10時30分）
  10. 20. 定食350円 激安グルメ維持の裏側
  1. 1. Amazon感謝祭で人気の商品TOP10
  2. 2. 新型iPhone「誤爆問題」が解消か
  3. 3. Amazon感謝祭 注目すべき商品は?
  4. 4. AmazonでFire TV Stickが半額に
  5. 5. ゲーミングチェアが最大46%オフ
  6. 6. 松屋の冷食セットが最大57%OFF
  7. 7. 【速報】Core i7搭載の高性能な格安パ…
  8. 8. Amazonセール Echo Popが1980円
  9. 9. セブンのコーヒーサブスクが開始
  10. 10. Amazon 美容家電など最大33%オフ
  1. 11. ザバスのプロテインが最大43%OFF
  2. 12. Amazon 松屋の冷食福袋が51%オフ
  3. 13. イスラエル人質動画が出回る恐れ、子ど…
  4. 14. Amazon感謝祭 日用品も38%オフに
  5. 15. 組み立てからプログラミングまでDIYを…
  6. 16. 医薬品やサプリなどが最大64%OFF
  7. 17. AmazonでSSDなどが最大54%オフに
  8. 18. 【Amazonプライム感謝祭】買うもの無い…
  9. 19. KODAKの防水対応カメラが首位返り咲き…
  10. 20. Amazonで飲料類が最大49%オフに
  1. 1. 巨人戦力外 女優の妻がSNSで言及
  2. 2. バウアー 国内球団で争奪戦へ
  3. 3. DeNA・三浦監督 バウアーに謝罪
  4. 4. ロッテ・ポランコ争奪戦が勃発か
  5. 5. F1 角田の去就巡り衝撃的な動き
  6. 6. MGC4位の川内優輝「なめんなよ」
  7. 7. 中田翔の移籍「本命」と噂の球団
  8. 8. 久保建英 D・シルバの飯奢り告白
  9. 9. 海外日本人 欧州の人気高い10人
  10. 10. 井上尚弥の対戦候補を母国紙酷評
  1. 11. 18歳で1億円 プロ入り後の世界
  2. 12. バルセロナ主将 米行きを検討?
  3. 13. 久保建英の訴え どう捉えるべき?
  4. 14. バルサ三笘獲得 経済的に難か
  5. 15. リバプール サラーの代役準備か
  6. 16. ヤクルト杉山 現役引退を決断
  7. 17. ラグビーW杯 南アが仏を撃破
  8. 18. 遠藤 17日のチュニジア戦を展望
  9. 19. 元プロ選手 批判動画投稿する訳
  10. 20. グラフェンベルフが驚いた選手
  1. 1. 元女子アナの堕落した休日が話題
  2. 2. 未練タラタラ 優樹菜投稿に辛辣
  3. 3. DASH重大発表は肩透かし? 話題
  4. 4. Number_iのロゴ パクリ疑惑指摘
  5. 5. 粗品 女性モデルに「黙れタコ」
  6. 6. TBS駐車場に先客 相手に有吉怒り
  7. 7. 「死後離婚」を選ぶ妻が増加か
  8. 8. 元NGTの「夜の勝負の仕方」絶賛
  9. 9. 番組で「ののしり合い」アナ困惑
  10. 10. ノンスタと犬猿の仲 実名で告白
  1. 11. 岸優太「TOBE」入りにファン賛否
  2. 12. フワちゃん 大物から連続で叱責
  3. 13. 有村架純、松潤「溺愛」に困惑か
  4. 14. DASH 注目の新プロジェクト発表
  5. 15. 俳優の鎌田秀勝さん 49歳で急逝
  6. 16. 二宮和也が2度の衝撃発言 騒然
  7. 17. 松居直美 婚活も7割既婚者に怒り
  8. 18. 宝塚月組、17日も「公演中止」
  9. 19. あんな昔の話…ジャニ幹部の反応
  10. 20. キン肉マン 原作者入院で休載へ
  1. 1. 40代主婦 性欲高まり不倫も後悔
  2. 2. モンペの夫略奪 離婚を迫るも
  3. 3. シャトレーゼ「秋の福箱」を紹介
  4. 4. 新婚旅行の行き先 夫LINEに寒気
  5. 5. 20kg減 痩せるための簡単3ルール
  6. 6. 厳しい上司から誤爆LINE 内容
  7. 7. 浮気をする男性の特徴 1位は?
  8. 8. ハマったゼルダの伝説シリーズは
  9. 9. 図々しいママ友の多さにうんざり
  10. 10. 無印の大バズり品に新しい仲間
  1. 11. 掃除に文句 モラハラ夫を成敗
  2. 12. 2歳児の「優しさ」でママに悲劇
  3. 13. 運動会で同僚が突然絶叫 理由は?
  4. 14. 不二家「創業祭セール」開催へ
  5. 15. 「痩せる人の習慣」中身に疑問
  6. 16. 本命限定 男性がする無意識行動
  7. 17. 人のクレカで爆買い 義母に怒り
  8. 18. 略奪婚女性 元妻に奪い返される
  9. 19. 独占欲をくすぐる「女性の仕草」
  10. 20. 高齢出産のエンクミ 多くの支え
x