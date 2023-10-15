王毅共産党政治局員兼外相＝9月【北京共同】中国外務省は15日、王毅共産党政治局員兼外相が14日にサウジアラビアのファイサル外相と電話会談したと発表した。王氏は、パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの攻撃を受けたイスラエルの軍事行動は「自衛の範囲を超えている」と述べ、名指しで批判した。ファイサル氏は「ガザ住民の強制的な移動に反対する」と応じた。王氏は「当事者は事態を悪化させる行動を取