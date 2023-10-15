質問を聞き直す細田衆院議長（10月13日、写真・時事通信）10月13日、細田博之衆院議長が記者会見をおこない、議長辞任を正式表明した。おぼつかない足取りで報道陣の前に姿を現した79歳の細田氏は、7月に初期の脳梗塞と診断され手術したことを明かし、「国会運営が停滞することは避けないといけない。ご迷惑をおかけしてはいけないので、辞任を決めた」と説明した。ただし、衆議院議員の職については、「私以外の人ができる仕