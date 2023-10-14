ÆüËÜÀï¤ÎÁ°È¾40Ê¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î13Æü¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½Àï¤ËÎ×¤ß¡¢4-1¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£Á°È¾¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖÄÁ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ËÈá»´¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾2Ê¬¤ËMFÅÄÃæÊË¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Æ±40Ê¬¤Ë»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¾®µ¤Ì£¤è¤¤¥Ñ¥¹¸ò´¹¤Ç¹¶¤á¹þ¤ß¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¶î