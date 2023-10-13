高島屋は１３日、岐阜店（岐阜市）の営業を２０２４年７月末に終了すると発表した。周辺のショッピングセンターとの競争激化による業績悪化や店舗の老朽化が原因という。岐阜店は１９７７年に開業。地上１１階、地下１階建てで、岐阜市の中心市街地にあり、県内唯一の百貨店として親しまれてきた。運営子会社の岐阜高島屋は２０２３年２月期決算で３１００万円の最終赤字だった。高島屋の村田善郎社長は記者会見で「経営環境