¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÀ¸Íý¤ÎÏÃ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÊ¡ÅÄË¨¤µ¤ó¡£É×¤ÎÃæÅÄÆØÉ§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ­¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÊÁ´2²óÃæ¤Î2²ó¡Ë ¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹½÷¤ÏÁá¤¯¤â¾®³ØÀ¸¡ª¸½ºß¤ÏÂè»°»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤ÎÊ¡ÅÄË¨¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÊÁ´10Ëç¡Ë ±¿Æ°²ñ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯µ¢¤Ã¤¿É× ¨¡¨¡ 2021Ç¯¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï10ºÐ¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï6ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡© Ê¡