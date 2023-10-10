9月、米ワシントンで演説するバイデン大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】バイデン米大統領は9日、声明を発表し、イスラム組織ハマスのイスラエル攻撃で少なくとも11人の米国人が死亡したと明らかにし、「暴挙だ」とハマスを非難した。ハマスが人質として拘束している民間人の中に米国人が含まれている可能性が高いとし、奪還に向けてイスラエル側と協力していく方針を示した。ホワイトハウスは9日、バイデン氏が10日