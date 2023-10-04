ネット通販大手「アマゾンジャパン」の商品配達を運送会社から委託され、配達中にけがをした個人事業主の６０歳代男性が、横須賀労働基準監督署から労災認定を受けていたことがわかった。個人事業主は原則、労災の対象外だが、配達の実態などから運送会社側の指示で働く「労働者」に当たると判断された。認定は９月２６日付。男性と男性の弁護団が４日、東京都内で記者会見して明らかにした。弁護団によると、個人事業主の配達