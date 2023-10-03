DeNAは3日、田中健二朗、平田真吾、宮国椋丞、笠原祥太郎池谷蒼大、田中俊太の支配下選手、スターリン、加藤大、東出直也、大橋武尊の育成選手の計10選手と来季の契約を結ばないことを発表した。田中健は常葉菊川で3年選抜の優勝投手になったプロ16年目左腕。今季は11試合に中継ぎで登板し、11イニングを投げ勝敗なしの1ホールド、防御率4・09だった。元巨人の宮国は、20年オフに育成契約で入団。その後、支配下契約となり、