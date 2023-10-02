金永日氏（中国通信＝共同）金永日氏（キム・ヨンイル＝北朝鮮の元外務次官、元朝鮮労働党書記兼国際部長）同国メディアが2日、金正恩党総書記が1日に霊前に花輪を送ったと報じて死去が判明した。死去した日時、死因などは不明。47年3月、平安北道生まれ。外務次官などを経て10年から党書記兼国際部長。朝日友好親善協会顧問も務めた。02年の日朝首脳会談で小泉純一郎首相（当時）を平壌国際空港で出迎え、見送った。核問