[10.1 アジア大会準々決勝 U-22日本 2-1 北朝鮮 杭州]北朝鮮の愚行に非難の声が続出している。1日のアジア大会準々決勝でU-22日本代表はU-24北朝鮮代表と対戦。日本が2-1で勝利したが、試合中から北朝鮮の選手による乱暴なプレーが頻発し、試合終了後にも判定を不服として主審に詰め寄る姿が確認された。試合終了直後に初代Jリーグチェアマンの川淵三郎氏がX(旧ツイッター)を更新し、「日本選手が大怪我しないかを心配しなが