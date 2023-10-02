お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんと、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルが出演するテレビ朝日のバラエティ番組『クロナダル』(毎週月曜26:13〜※関東ローカル)が、きょう2日にスタートする。左からクロちゃん、ナダル＝テレビ朝日提供○■『クロナダル』初回はシンクロクイズに挑戦豪華出演者×若手クリエイターがタッグを組む平日深夜のバラエティゾーン「バラバラ大作戦」(毎週月〜木曜25:56〜27:04/金