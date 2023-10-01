「AE86」をオマージュした特別仕様車とは？TOYOTA GAZOO Racing（以下TGR）は、同ブランドがラインナップする「GR86」の特別仕様車として「RZ“40th Anniversary Limited”」（以下、40周年記念車）を限定販売します。2023年は、GR86の前身ともいえる「AE86（カローラレビン／スプリンタートレノ）」のデビューから40年が経過した節目の年にあたり、そのため、40周年を記念した特別仕様車が登場したというわけです。「パンダ