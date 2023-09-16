結婚をしない若者が増えている。経済格差がその原因として挙がることが多い。マーケティングライターの牛窪恵さんは「今や男性だけでなく女性も経済力が求められ、非正規で居続けることで、結婚への意欲や行動が減退したり、男性から選ばれにくくなっている可能性は否定できない」という――。※本稿は、牛窪恵『恋愛結婚の終焉』（光文社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真