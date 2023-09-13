【詳細】他の写真はこちら累計発行部数１億部超を誇るアクション漫画の金字塔『北斗の拳』。1983年に週刊少年ジャンプにて連載がスタートした本作は、1984年からTVアニメ版が放送され最高視聴率23.4％をたたき出し、一躍社会現象化した。そして、現在に至るまで様々なメディア展開を通じて世界中の多くのファンに愛されている。その『北斗の拳』が本日9月13日「北斗の拳の日」に原作生誕40周年を記念して新たにシリーズアニメ化さ