アメリカ・マサチュ―セッツ州に住む14歳の少年が9月1日、「激辛チップス」を食べた後死亡した。若者たちの間では「ワンチップチャレンジ」と呼ばれる、激辛チップスを食べた後に水などを飲まずにいかに我慢できるかを競う動画がSNSで人気となっていた。過度に辛いものを食べた場合、身体にどのような反応が起きるのか。子供の食と健康に詳しい、イシハラクリニック 石原新菜副院長に話を聞いた。タバスコの500倍の辛さーー今回の