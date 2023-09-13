日本の上位5％といわれる年収1,000万円超の「エリート」たち……退職金も多く、定年後も“余裕の老後生活”を送っていると思いきや、実は「老後破産危機」に陥ってしまう人が少なくないと、株式会社FAMORE代表取締役の武田拓也FPはいいます。上場企業で部長職を勤めていたTさん（66歳）の事例をもとに、高所得者が老後破産危機に陥る原因と対策をみていきましょう。退職時の年収は1,400万円…「勝ち組エリート」だったTさんある日