東山紀之（56）新代表取締役社長は7日の会見で、ジャニーズ事務所の創業者・ジャニー喜多川氏（2019年に87歳で死去）による性加害行為を「鬼畜の所業」と断罪した。それなのに、ジャニー氏の名前を冠した社名はどうして変わらなかったのか？社名を残したことなどが理由となり、CMが次々と打ち切られている。同事務所はどこへ向かおうとしているのか。【写真を見る】34年前に「ジャニー氏の性加害」を告発…北公次氏が“現場”