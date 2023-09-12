マクドナルドのハッピーセットに「リカちゃん」が新登場！第2弾は、リカちゃんをドレスアップしておしゃれを楽しめます。新作のハッピーセットで一足お先に遊んでみました♪第2弾の「リカちゃん」は“ドレスアップ”でおしゃれを楽しめるハッピーセット新作「リカちゃん」の第2弾は、ピンクのパッケージで登場。リカちゃんにクリスタルドレスを着せて、おしゃれを楽しめます♡第2弾の販売期間は9月29日(金)〜10月12日(木)。4