中国・福建省福州市のアップルストアで最近、「iPhone 14 Plus」の盗難事件が発生し、女が逮捕された。女は盗難防止用のセキュリティワイヤーを噛み切っており、当時の監視カメラの映像が拡散して注目された。英ニュースメディア『LADbible』などが伝えた。【この記事の動画を見る】福建省福州市のアップルストアで最近、販売価格約14万3千円（7千元）の「iPhone 14 Plus」が盗まれた。犯行に及んだのはチウ（Qiu）という名の女で
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