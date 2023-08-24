ブダペスト世界陸上ブダペスト世界陸上は23日、女子やり投げ予選が行われ、昨年大会銅メダルの日本記録保持者・北口榛花（JAL）が63メートル27の全体3位で予選通過した。競技後にはチェコのメディアのインタビューに「チェコ語でチャレンジしました」と自身のSNSで明かし、動画を公開。日本人ファンからは「めっちゃかっこいい」「すごい多才」といった反響が寄せられている。貫禄の決勝進出だった。1投目は59メートル04と出遅