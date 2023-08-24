ダイハツが新型「3列ミニバン」が結構カッコイイ？2023年8月10日から11日間にわたって開催された「ガイキンド（GAIKINDO・インドネシア自動車製造業者協会）インドネシア国際オートショー2023」で、ダイハツのインドネシア法人は、MPV（日本でいうミニバン）の「セニア」の新たな限定車となる「セニアLimited Edition」を発表しました。日本では軽自動車イメージの強いダイハツが造る3列ミニバンという意外性からか、日本でも