退職金は会社員がまとまった資金を手にする唯一のチャンス。少しでも有利に受け取りたいところだ。Money＆You代表取締役でマネーコンサルタントの頼藤太希さんは「一時金で受け取るか年金で受け取るかによって手取り額に大きな差が出ることは知っておいたほうがいい」という――。写真＝iStock.com／gyro※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gyro■50代のうちに退職給付制度を調べておこう会社員ならば、老後資金として退職