ストレスを感じることがあっても、溜め込む前に解消したいですよね。自分に合った発散の仕方がわかっていれば、心も体もはやく復活できるかもしれません。今回は、12星座別におすすめの「ストレス解消方法」をご紹介します。おひつじ座（3／21〜4／19）あなたの元気を引き出す方法は、前向きな計画を立てることです。エネルギーを使って疲れを増幅させるよりも、発想を変えて「この次はこうしよう！」とポジティブに考えてみましょ