今月9日の党総会で党名を「NHKから国民を守る党」に変更した、旧政治家女子48党元党首の立花孝志氏（55）が18日、党のブログを更新。暴力行為法違反（常習的脅迫）などの罪で起訴された元参院議員ガーシー（本名・東谷義和）被告（51）についてコメントした。「ガーシーは正しい発信をしてました！2年後の参議院選挙に立候補してもらうようにお願いしていきます！」と題する動画を添付し、ブログを更新。立花氏は動画の中で、