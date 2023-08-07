ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¼«¤é¤ÎÃÂÀ¸²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¸µÉ×¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤äÄ¹½÷¡¦IMALU¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½é¤ÎÉ×¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬½¸¹ç¡£¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶µ®½Å! »Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤¹¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ&ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¡ÊÎ¬¡Ë¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤¿¤¬¨¡¡£¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¤³¤ì¤ò¥Í¥¿¤Ë¡£