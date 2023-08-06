米エール大助教授で経済学者の成田悠輔氏（37）が6日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。日本大アメリカンフットボール部の寮で7月、覚醒剤と大麻を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課が覚醒剤取締法違反（所持）と大麻取締法違反（所持）の疑いで寮に住む部員の北畠成文容疑者（21）を逮捕したことに言及した。2018年の悪質タックル問題から5年後、名門を舞台に再び起きたスキャンダル。作家でOGの林真理