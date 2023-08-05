自民党の秋本真利衆院議員（４７）が洋上風力発電を手掛ける日本風力開発側から数千万円の資金を受領した収賄疑惑で、東京地検特捜部が４日、永田町の衆院議員会館や秋本氏の自宅マンションなどを家宅捜索した。特捜部が家宅捜索で踏み込んだのは議員会館の秋本氏の事務所や千葉市にある自宅マンション、千葉・佐倉市にある地元事務所などだ。秋本氏は党内では数少ない脱原発派で、河野太郎デジタル相の右腕といわれる。洋上