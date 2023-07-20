今年の3月、三原じゅん子（58）と近藤真彦（58）は揃って自民党モータースポーツ振興議員連盟の総会に参加していた。三原は参議院議員、近藤は日本レースプロモーション（JRP）の次期会長、という立場である。【写真】世間を騒がせた29歳でのオールヌード三原じゅん子©️時事通信社この2人は1979年の大ヒットドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）の同級生役で、三原が演じた山田麗子は「顔はやばいよ、ボディをやん